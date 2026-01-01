© Foto: Frank Rumpenhorst/dpaDie europäische Autoindustrie geht mit gemischten Aussichten ins Jahr 2026. Zwar bleiben die Bewertungen niedrig und einzelne Hersteller locken mit hohen Cash-Renditen, doch der strukturelle Gegenwind nimmt weiter zu.Vor allem der rasante Vormarsch chinesischer Autobauer entwickelt sich laut einer aktuellen Analyse von UBS zum zentralen Belastungsfaktor für europäische Hersteller und Zulieferer. UBS zeichnet für 2026 ein Szenario, in dem es "nicht schlechter, aber auch nicht deutlich besser" werden dürfte. Die globale Autoproduktion soll zwar um rund 1,3 Prozent wachsen, doch mehr als eine Million zusätzlicher Fahrzeuge dürften auf chinesische Hersteller entfallen. Für europäische Anbieter …Den vollständigen Artikel lesen
