Ross Stores - ROST: ein fast perfekter Aufwärtstrend!

US-Discounter mit Breakout-Setup!

Ross Stores überzeugt trotz Konjunktursorgen: Der Einzelhändler profitiert vom Spartrend, wächst solide weiter und bleibt für Anleger attraktiv.

Ross Stores (ROST) - ISIN US7782961038

Rückblick: Für die Vollendung eines Aufwärtstrends fehlt noch ein höheres Hoch, das Halbjahresplus von rund 38 Prozent bei der Ross-Stores-Aktie und die schlanke Seitwärtsrange knapp oberhalb des 20er-EMA sind dennoch gewichtige Argumente für die Bullen. Am letzten Handelstag des alten Jahres hielt sich das Wertpapier mit einer kurzen roten Kerze oberhalb der grünen Linie und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Ross-Stores-Aktie: Chart vom 31.12.2025, Kürzel: ROST Kurs: 180.14 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sofern der Gesamtmarkt zu Jahresbeginn wieder nach oben dreht, könnte ein Trade mit der Ross-Stores-Aktie wieder interessant werden. Kaufsignal wäre das Überschreiten der Widerstandslinie der letzten Tage. Das Kursziel liegt nach Measured Move bei circa 190 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Unterschreiten der 20-Tagelinie wäre ein eindeutig bärisches Signal, sodass wir in einem solchen Fall abwarten sollten, bis sich das Chartbild wieder aufhellt.

Meinung

Ross Stores zeigt sich als Outperformer in unsicheren Zeiten. Während viele Einzelhändler unter Konjunktursorgen, Kaufzurückhaltung und steigenden Kosten leiden, profitiert der US-Discounter genau von diesem Umfeld. Verbraucher sparen, suchen gezielt nach günstigen Markenartikeln - und landen bei Ross. Das Off-Price-Modell mit stark rabattierter Ware funktioniert, die Umsätze bleiben stabil, die Aktie bewegt sich nahe am Rekordniveau. Analysten sehen das Unternehmen solide aufgestellt, auch weil das Management weiter auf Filialwachstum, effiziente Lieferketten und Kostendisziplin setzt. Ganz ohne Risiken ist die Sache allerdings nicht: Nach der starken Kursentwicklung gilt die Bewertung als ambitioniert, und höhere Lohn-, Miet- und Logistikkosten könnten die Margen belasten. Die Charttechnik spricht für die Bullen, sodass die Aktie ein Kandidat für unsere Watchlist ist.





Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 58.27 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 451.17 Millionen USD

Meine Meinung zu Ross Stores ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Realty_Income_Aktie_Analysten_sehen_Potenzial-19311857

Veröffentlichungsdatum: 01.01.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.