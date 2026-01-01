2026 steht vor der Tür - und die Weichen werden jetzt gestellt. Wer ohne Orientierung ins neue Börsenjahr startet, riskiert, entscheidende Trends und Chancen zu verpassen. Technologische Umbrüche, politische Unsicherheiten und neue Dynamiken an den Märkten machen Vorbereitung wichtiger denn je.In der DER AKTIONÄR Edition 2026 bündelt die Redaktion exklusiv auf über 250 Seiten ihr gesamtes Expertenwissen für das neue Jahr. Im Mittelpunkt stehen 20 zentrale Fragen, die Anleger 2026 beschäftigen - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär