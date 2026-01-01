Bitcoin-Signal: Langfristige Halter stoppen Verkäufe - Stabilisierung in Sicht?

Bitcoin kämpft seit Monaten mit Schwäche, der Kurs liegt etwa 32 Prozent unter dem letzten Hoch und bewegt sich in einer engen Spanne zwischen 85.000 und 90.000 US-Dollar. Dennoch deuten aktuelle Daten auf eine Veränderung im Verhalten erfahrener Marktteilnehmer hin, was als wichtiges Signal für eine mögliche Stabilisierung gewertet wird.

Long-Term Holder reduzieren Verkaufsdruck

Langfristige Bitcoin-Hodler haben ihr Verkaufsverhalten stark eingeschränkt, nach aggressiven Verkäufen seit Juli. Innerhalb von 24 Stunden wurden etwa 10.700 Bitcoin wieder angesammelt.

Dieses Verhalten zeigt, dass erfahrene Investoren nicht in Panik aussteigen, sondern eher langfristig positioniert bleiben. Historisch sind solche Wendepunkte oft ein Hinweis auf nachlassenden Druck und mögliche Stabilisierung.

Börsenabflüsse und ETF-Zuflüsse als positive Zeichen

Börsendaten zeigen kontinuierliche Abflüsse von Bitcoin in Milliardenhöhe im Dezember, mit Verlagerung in Cold Wallets für langfristige Verwahrung.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten nach Abflüssen einen Zufluss von etwa 335 Millionen US-Dollar, was auf nachlassenden Verkaufsdruck und vorsichtige Long-Positionen institutioneller Anleger hindeutet.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.