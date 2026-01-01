Bitcoin-Jahresende 2025: Seitwärtsphase und zwei Infrastruktur-Projekte im Rampenlicht

Der Kryptomarkt nähert sich den letzten Handelsstunden des Jahres 2025 mit dünner Liquidität und erhöhtem Noise. Bitcoin pendelt um 87.000 bis 90.000 US-Dollar, während Ethereum um etwa 3.000 US-Dollar ringt, und ETF-Abflüsse sowie institutionelle Positionierung prägen das Bild.

Bitcoin Hyper als Layer-2-Lösung mit SVM-Integration

Bitcoin Hyper positioniert sich als erste Bitcoin Layer-2 mit Solana Virtual Machine für schnelle Smart Contracts und behält Bitcoin als Settlement-Layer.

Der Ansatz zielt auf hohe Performance ab, bringt jedoch Sequencer-Risiken und Zentralisierungsdebatten mit, während die Bridge-Architektur als Verteidigungslinie gilt.

Best Wallet Token als Distribution- und UX-Wette

Best Wallet Token setzt auf integriertes Onboarding, Trading und Presales in einem Wallet, mit Fireblocks-Integration und Upcoming-Tokens-Portal.

Der DEX-Aggregator unterstützt über 50 Chains und 200 DEXs, während Staking über dynamisches APY läuft und Nutzerbindung durch gebündelte Features fördert.

Bitcoin Hyper Presale: Starke Nachfrage zum Jahresende

Der Presale von Bitcoin Hyper hat 29.947.224,54 US-Dollar eingesammelt bei einem Token-Preis von 0,013505 US-Dollar, mit Whale-Käufen von zusammen 396.000 US-Dollar.

Staking startet direkt nach TGE mit 7-Tage-Vesting für Presale-Teilnehmer, und Use-Cases umfassen Payments, DeFi, NFTs und Gaming-dApps mit Rust-SDK.

