Krypto-Start 2026: Solana-Wale greifen zu, Strategy unter Druck

Zum Jahresbeginn 2026 zeigt der Kryptomarkt erste deutliche Signale. Analysten von Santiment beobachten steigende Aktivität in Social-Media, On-Chain-Daten und Plattform-Diskussionen, die auf wachsende Aufmerksamkeit für bestimmte Sektoren hindeuten.

Solana-DeFi: Kapitalkräftige Akteure positionieren sich

Santiment registriert zuletzt verstärkte Käufe durch kapitalkräftige Akteure in mehrere Solana-nahe Tokens mit mittlerer Marktkapitalisierung. Die Käufe verteilen sich breit und wirken wie eine sektorale Diversifikation auf unterbewertete Assets.

On-Chain-Daten von Lookonchain zeigen, dass drei große Wallets innerhalb von zwei Tagen DeFi-Tokens im Wert von rund 15,9 Millionen US-Dollar von Börsen abgezogen haben. Solche Abhebungen gelten als klassisches Akkumulationssignal und deuten auf wachsendes Vertrauen in das Solana-DeFi-Ökosystem hin.

Strategy: Unsicherheit vor Index-Entscheidung

Strategy Inc. hat seine Bitcoin-Bestände von rund 70.470 BTC im Jahr 2020 auf über 672.000 BTC Ende 2025 ausgebaut und ist damit der größte öffentliche Bitcoin-Halter.

Die Aktie fiel 2025 jedoch um rund 70 Prozent, stärker als Bitcoin selbst. Im Fokus steht eine mögliche Streichung aus MSCI-Indizes am 15. Januar 2026 durch neue Regeln für Firmen mit mehr als 50 Prozent digitalen Assets im Treasury.

PepeNode Presale: Starkes Interesse vor Abschluss

PepeNode kombiniert Meme-Branding mit einem Mine-to-Earn-Ansatz, bei dem Spieler virtuelle Rechenzentren aufbauen und optimieren, ohne Hardware oder technische Vorkenntnisse.

Der Presale hat über 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt und endet in rund sieben Tagen, mit hohen Staking-Renditen über 530 Prozent APY und Burn-Mechanismen für langfristige Stabilität.

