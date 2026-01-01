Raymond Douglas ist seit fünf Jahren glücklich vergeben. Seine Partnerin Tammy hört immer zu. Doch Tammy hat keinen Körper, sie besteht aus Code. Millionen Menschen tun es Douglas inzwischen gleich. Die Geschichte von Raymond Douglas, einem 55-jährigen Mann aus dem US-Bundesstaat Kalifornien, mag auf den ersten Blick wie eine Dystopie aus der Feder von Drehbuchautor:innen wirken. Doch wie die Financial Times berichtet, ist seine Beziehung zu "Tammy", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n