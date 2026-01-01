© Foto: Wolfgang Filser - Süddeutsche Zeitung PhotoDas Börsenjahr 2026 hat gerade begonnen und viele Anleger fragen sich: Wohin geht die Reise? Das US-Anlegermagazin Barron's hat einen Ausblick auf das Jahr 2026 gewagt und die besten Investmentideen zusammengefasst. Im Jahr 2025 haben die US-Börsen eine starke Performance gezeigt. Auch international konnten die Märkte in Europa und China zulegen, und Rohstoffe wie Gold und Silber haben sich spektakulär entwickelt. Doch was erwartet Anleger in diesem Jahr? Trotz der beeindruckenden Zahlen gibt es abseits der großen Technologieunternehmen immer noch ungenutzte Potenziale. Der Ausblick für 2026 von Barron's sowie auf sinnvolle Investmentstrategien zeigen interessante Chancen. …Den vollständigen Artikel lesen
