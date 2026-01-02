Shiba Inu: "Shib Owes You" - Neustart nach Exploit oder clevere Tokenisierung?

Shiba Inu hat 2025 eine harte Prüfung durchlaufen, als ein Bridge-Exploit im September Vertrauen und Kapital kostete. Nun reagiert das Team mit "Shib Owes You", einem Ansatz, der Verluste on-chain tokenisiert und transparente Rückzahlungen sowie neue Marktmechanismen schaffen soll.

Tokenisierung von Verlusten als Vertrauenssignal

"Shib Owes You" entstand als Reaktion auf den September-Exploit, der die Community stark belastete. Entwickler Kaal Dhairya stellte das Konzept am 29. Dezember vor, als strukturiertes Modell auf Ethereum.

Verifizierte Verluste werden in NFTs umgewandelt, die als Anspruchs-Token dienen. Diese NFTs passen sich automatisch an, wenn Rückzahlungen erfolgen, und machen den Prozess transparent und nachvollziehbar.

Sekundärmarkt und Priorisierung von Einnahmen

Der Plan ermöglicht einen Sekundärmarkt für Forderungen, sodass Nutzer Claims teilen, zusammenführen oder verkaufen können. Wer Liquidität braucht, kann abgeben, wer langfristig glaubt, kann bündeln.

Einnahmen aus Partner-Deals, Social-Channels oder Ventures fließen in den Pool, während unrentable Projekte pausiert oder eingestellt werden, um Mittel für Rückführungen freizumachen.

