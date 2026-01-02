20% Prozent zum Neujahr Filecoin startet stark ins Jahr 2026

Zum Jahresauftakt 2026 zeigt Filecoin (FIL) beeindruckende Stärke mit einem Kursanstieg von rund 20 Prozent innerhalb von 24 Stunden und deutlich höherem Handelsvolumen. Während der Coin 2025 eher im Hintergrund blieb, wird er nun wieder stärker als Web3-Infrastruktur für dezentrale Datenspeicherung und Cloud-Dienste wahrgenommen.

Onchain-Cloud-Offensive als fundamentaler Treiber

Der wichtigste Impuls kommt von der "Filecoin Onchain Cloud", die im November 2025 auf dem Testnet live ging und deren Mainnet-Launch für Januar 2026 geplant ist. Dieses Update soll verifizierbare Storage-, Retrieval- und Payment-Funktionen stärker onchain integrieren und neue Anwendungen ermöglichen.

Rund um solche Meilensteine steigt oft die Risikobereitschaft von Tradern, was kurzfristig Momentum erzeugt.

Technischer Breakout und Volumenanstieg verstärken den Move

Ende Dezember brach Filecoin über eine Widerstandszone um 1,29 US-Dollar aus, was Momentum-Strategien, Stop-Orders und Re-Entries triggerte - besonders in dünner Feiertagsliquidität.

Das stark angestiegene 24-Stunden-Volumen signalisiert frische Aktivität und erhöht die Chance, dass die Bewegung durchgezogen wird.

