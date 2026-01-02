DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel schwach
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.57 Uhr 74 Punkte auf 24.666. In den Handel gegangen war er mit 24.642 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.708 und das Tagestief bei 24.608 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 591 Kontrakte.
January 01, 2026 23:59 ET (04:59 GMT)
