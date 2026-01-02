Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -
Als Preisführer im deutschen Lebensmitteleinzelhandel senkt ALDI auch zum Jahresbeginn erneut als erster die Preise für zahlreiche Grundnahrungsmittel wie Backwaren und Reis. Damit setzt ALDI auch in 2026 ein Zeichen und bleibt seinem Versprechen treu, jederzeit gute Qualität zum besten Preis anzubieten.
Mit ALDI, dem Erfinder des Discounts, können Kundinnen und Kunden direkt zu Beginn des neuen Jahres sparen - und das bis zu 50 Cent pro Produkt. Gerade in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten bleibt ALDI ein verlässlicher Partner und sorgt für eine deutliche Entlastung bei den Kundinnen und Kunden. Ob Backwaren zum Frühstück oder Reisgerichte für die ganze Familie - bei ALDI gilt auch in 2026: Gutes für alle. Zum ALDI Preis.
Folgende Produkte sind ab dem 02. Januar in allen rund 4.200 ALDI Filialen um bis zu 50 Cent günstiger:
- BON-RI Basmati Reis, 1.000 Gramm für nur 2,49 Euro statt 2,99 Euro (-50 Cent)
- BON-RI Jasmin Reis, 1.000 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,49 Euro (-50 Cent)
- BON-RI Parboiled Reis, 1.000 Gramm für nur 1,39 Euro statt 1,59 Euro (-20 Cent)
- BON-RI Langkornreis im Kochbeutel, 500 Gramm für nur 0,79 Euro statt 0,99 Euro (-20 Cent)
- BON-RI Express-Reis Natur und gewürzt, 250 Gramm für jeweils nur 1,19 Euro statt 1,29 Euro (-10 Cent)
- BIO Bio-Basmati-Reis, 500 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 (-20 Cent), nur bei ALDI Nord
- GOLDÄHREN Protein-Wraps, 320 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,69 Euro (-20 Cent)
- GOLDÄHREN Wraps Weizen und Mehrkorn, 496 Gramm für nur 1,59 Euro statt 1,69 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD
- GOLDÄHREN Wraps Weizen und Mehrkorn, 372 Gramm für nur 1,19 Euro statt 1,29 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord
- GOLDÄHREN Knäckebrot, verschiedene Sorten, 250 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-10 Cent)
- GOLDÄHREN Protein Brötchen, 300 Gramm für nur 1,39 Euro statt 1,49 Euro (- 10 Cent), nur bei ALDI SÜD
- BIO Bio-Landbrötchen, 250 bzw. 280 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord
- BIO Bio-Landbrötchen, 250 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD
- BIO Bio-Brötchen, 360 bzw. 380 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,89 Euro (-10 Cent). nur bei ALDI Nord
- BIO Bio-Knusperknäcke, 150 bzw. 200 Gramm für nur 1,65 Euro statt 1,75 Euro (-10 Cent)
- GRANDESSA Erdnusscreme, 340 Gramm für nur 1,75 Euro statt 1,89 Euro (-14 Cent), nur bei ALDI SÜD
- TRADER JOE'S Erdnusscreme, 350 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,89 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.de
Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6188673
© 2026 news aktuell