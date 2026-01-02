Mit dem Jahreswechsel ist es nun so weit: Warren Buffett, die prägendste Investorenfigur der vergangenen Jahrzehnte, zieht sich in dieser Woche aus dem operativen Tagesgeschäft von Berkshire Hathaway zurück. Die Führung der US-Beteiligungsgesellschaft übernimmt Greg Abel, der den Konzern bereits seit Jahren in zentralen Bereichen maßgeblich mitgestaltet hat.Buffett hat Berkshire Hathaway seit den 1960er-Jahren von einem unbedeutenden Textilunternehmen zu einem der größten Beteiligungskonzerne der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
