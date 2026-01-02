DJ MÄRKTE ASIEN/Technologierally treibt Börsen in Hongkong und Südkorea

DOW JONES--Angetrieben von einer Rally im Technologiesektor starten die technologielastigen Börsen in Hongkong und Südkorea mit deutlichen Aufschlägen ins neue Jahr. Gehandelt wird jedoch noch nicht überall in der Region Asien, so sind unter anderem die Börsen in Schanghai und Tokio noch geschlossen. Die meisten Handelsplätze der Region haben 2025 satte Aufschläge verbucht, wobei meist Technologiewerte die Nase vorn hatten. Auch in den USA lief die technologielastige Nasdaq 2025 deutlich besser als andere US-Indizes. Der KI-Boom dürfte die Nachfrage nach Technologietiteln auch 2026 befeuern. Da es aktuell an Impulsen fehle, hätten sich die Trends aus 2025 am ersten Handelstag im neuen Jahr fortgesetzt, sagt ein Händler mit Blick auf die Technologierally am Freitag.

In Hongkong steigt der HSI im späten Geschäft um 2,4 Prozent - befeuert vom Technologiesektor. 2025 hatte der chinesische Index über 27 Prozent zugelegt und das beste Jahr seit 2019 verbucht, woran der Halbleitersektor entscheidenden Anteil hatte. Chinas Fortschritte im KI-Bereich und fortgesetzte Bemühungen um technologische Autarkie und Widerstandsfähigkeit im globalen Handel haben das Vertrauen der Investoren gestärkt und Bedenken hinsichtlich einer schwacher inländischer Nachfrage und anhaltender Deflation gemildert, heißt es.

Fantasie entfacht ein geplanter Börsengang im Sektor: Baidu ziehen um 7,8 Prozent an. Kunlunxin, die KI-Tochter des Internetkonzerns, trifft Vorbereitungen für ein Listing in Hongkong. Da ist Shanghai Biren Technology schon einen Schritt weiter, der Kurs des KI-Chipentwicklers zieht bei seinem Handelsdebüt auf mehr als das Doppelte an. Nach getroffener Absatzprognose ziehen die Titel des E-Autobauers BYD um 3,2 Prozent an.

Hongkong profitiert zudem weiter von der Politik: So hat sich Chinas Staatschef Xi Jinping optimistisch zur Lage der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geäußert. Er erklärte, dass Peking sein Wachstumsziel für 2025 erreichen dürfte, während das Land auf seinem Weg zur führenden Technologiemacht weiter Boden gutmache. Zuvor hatte ein milliardenschweres Subventionsprogramm zur Ankurbelung des lahmenden Konsums bereits erfreut.

In Südkorea zieht der Kospi mit 2 Prozent ähnlich deutlich an, bereits 2025 zählte der Index zu den erfolgreichsten weltweit. Das Schwergewicht Samsung Electronics gewinnt 6,3 Prozent und klettert auf Allzeithoch. Anleger zeigen sich optimistisch zur in der nächsten Woche anstehenden Ergebnisprognose zum vierten Quartal, heißt es. SK Hynix klettern um 3,8 Prozent. Südkoreas technologiegetriebenes Exportwachstum dürfte sich aufgrund der stark steigenden Nachfrage nach Speicherchips bis in die erste Hälfte 2026 weiter verstärken, mutmaßt Barclays-Ökonom Bum Ki Son.

Der australische S&P/ASX-200 hat mit einem mageren Aufschlag von 0,2 Prozent geschlossen. Technologiewerte spielen in diesem Index keine Rolle. Der Goldförderer Northern Star senkte seine Jahresproduktionsprognose nach Rückschlägen, der Kurs brach um 8,6 Prozent ein.

=== INDEX zuletzt +/- % Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.727,80 +0,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 4.297,10 +2,0% 07:30 Shanghai-Comp. Feiertag Hang-Seng (Hongk.) 26.249,80 +2,4% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:33 % YTD EUR/USD 1,1756 0,1 1,1749 1,1731 0% EUR/JPY 184,38 0,1 184,18 183,76 0% EUR/GBP 0,8723 -0,0 0,8723 0,8720 0% GBP/USD 1,3478 0,1 1,3468 1,3452 0% USD/JPY 156,84 0,1 156,76 156,64 0% USD/KRW 1.440,81 0,1 1.440,81 1.442,43 0% USD/CNY 7,0260 -0,1 7,0260 7,0307 0% USD/CNH 6,9722 -0,1 6,9773 6,9891 0% USD/HKD 7,7902 0,1 7,7847 7,7830 0% AUD/USD 0,6698 0,4 0,6669 0,6687 0% NZD/USD 0,5760 0,0 0,5759 0,5769 0% BTC/USD 88.590,70 0,1 88.546,45 88.433,05 -7,4% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,75 57,42 +0,6% +0,33 -20,1% Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04 -18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD Gold 4.379,04 4.320,37 +1,4% +58,67 Silber 73,85 71,3 +3,6% +2,55 Platin 1.796,97 1.753,24 +2,5% +43,73 Kupfer 5,63 5,63 0% 0 YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

January 02, 2026 01:04 ET (06:04 GMT)

