© Foto: KI - Google GeminiEs ist das Horror-Szenario für jeden Krypto-Investor und Bankkunden: In ihren "Unfassbaren Vorhersagen" warnt die Saxo Bank für 2026 vor dem "Q-Day". Der erste funktionierende Quantencomputer knackt den Bitcoin.Es ist das Jahr 2026. Neil Wilson, Stratege bei der Saxo Bank, skizziert in der jüngsten Ausgabe der "Unfassbaren Vorhersagen" eine Welt, in der die Technologie sich gegen uns wendet. Der Auslöser ist der sogenannte "Q-Day": Der Tag, an dem ein Quantencomputer so leistungsfähig wird, dass er die gängigen digitalen Sicherheitsstandards der Weltwirtschaft knackt. Krypto-Crash ins Bodenlose: Die Folgen wären verheerend und unmittelbar. Das Versprechen der unknackbaren Blockchain? Über …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE