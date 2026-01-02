Aufgrund der außerordentlich großen Resonanz mit über 134.000 Anmeldungen aus 214 Ländern wurde die Bewerbungsfrist verlängert.

Krankenschwestern und Krankenpfleger weltweit können ihre Nominierungen über www.asterguardians.com abgeben.

Der Aster Guardians Global Nursing Award 2026, eine Initiative von Aster DM Healthcare einem führenden integrierten Gesundheitsdienstleister hat die Verlängerung seiner Bewerbungsfrist bis zum 11. Januar 2026 bekannt gegeben. Die Auszeichnungen haben bereits über 134.000 Anmeldungen aus 214 Ländern erhalten, was ihre wachsende globale Reichweite und Anerkennung unter Pflegekräften weltweit unterstreicht. Krankenschwestern und Krankenpfleger aus aller Welt können ihre Nominierungen über die spezielle Plattform unter www.asterguardians.com einreichen.

In diesem Jahr wird die prestigeträchtige Preisverleihung in Neu-Delhi, Indien, stattfinden und herausragende Leistungen in der Krankenpflege auf einer wahrhaft globalen Bühne feiern. Die vierte Ausgabe der Preisverleihung fand in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, statt, wo Krankenschwester Naomi Oyoe Ohene Oti für ihre bahnbrechende Arbeit in der Krebsbehandlung und -aufklärung, die die onkologische Pflege in ganz Afrika geprägt hat, als Gewinnerin geehrt wurde.

Mit einem Gesamtpreisgeld von 250.000 US-Dollar ehrt der Preis Pflegekräfte, die sich in ihren Gemeinden durch außergewöhnliches Engagement, Innovation und mitfühlende Pflege auszeichnen.

Commenting on the same, Dr. Azad Moopen, Gründungsvorsitzender von Aster DM Healthcare, kommentierte dies wie folgt: "Mit Pflegekräften aus 214 Ländern, die sich in diesem Jahr beteiligen, spiegelt die fünfte Ausgabe des Aster Guardians Global Nursing Award wirklich den globalen Geist der Gesundheitsversorgung wider. Dieser Preis würdigt das unermüdliche Engagement von Pflegekräften, zeigt ihre außergewöhnlichen Beiträge und inspiriert eine neue Generation von Helden des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt. Mit mehr als 134.000 Anmeldungen werden wir daran erinnert, dass Pflegekräfte überall eine gesündere, stärkere Welt gestalten und es ist an der Zeit, dass sie die Anerkennung erhalten, die sie wirklich verdienen."

Krankenschwestern und Krankenpfleger aus allen Kontinenten, darunter dem Nahen Osten, dem indischen Subkontinent, Afrika, Amerika, Europa und Asien, reichen Nominierungen für den Aster Guardians Global Nursing Award 2026 ein.

Über Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare wurde 1987 von Dr. Azad Moopen gegründet und ist ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister mit einer starken Präsenz in sieben Ländern. Aster hat sich der Vision verschrieben, eine zugängliche und hochwertige Gesundheitsversorgung von der Primär- bis zur Quartärversorgung anzubieten, mit dem Versprechen "Wir werden Sie gut behandeln".

