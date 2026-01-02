Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 02
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|31/12/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|102000000.00
|1165533951.90
|11.4268
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|31/12/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|102000000.00
|1165533951.90
|8.4954
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|31/12/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2324964942.84
|11.4983
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|31/12/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2324964942.84
|8.5486
|GBP
