Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 02
[02.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.12.25
|LU2941599081
|27,136,958.00
|EUR
|0
|279,098,965.43
|10.2848
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.12.25
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,604,509.78
|10.4466
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.12.25
|LU2941599834
|974,532.00
|GBP
|0
|9,921,267.43
|10.1805
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.12.25
|LU2994520851
|14,762,568.00
|USD
|0
|153,707,942.52
|10.412
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.12.25
|LU2994520935
|1,398,578.00
|USD
|0
|14,089,875.87
|10.0744
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.12.25
|LU2994521073
|89,982.00
|USD
|0
|922,102.92
|10.2476
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.12.25
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|325,063.74
|10.0094
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.12.25
|LU2941599164
|107,824.00
|EUR
|0
|1,080,900.87
|10.0247
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.12.25
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,405.31
|10.0203
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.12.25
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|463,508.37
|201.5254
© 2026 PR Newswire