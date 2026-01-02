Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
January 02
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|31/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|273207.76
|6.2087
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|31/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|127929650.00
|804997000.22
|6.2925
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|31/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|236432.28
|5.0605
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|31/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21251123.84
|5.9031
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|31/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43887.00
|271063.38
|6.1764
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|31/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22390013.00
|137306487.83
|6.1325
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|31/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|991279.14
|5.4232
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|31/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|271950716.60
|7.0072
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|31/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32757634.86
|5.9344
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|31/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52050000.00
|265042921.41
|5.0921
