VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-31
|NL0009272749
|3888777.000
|370290276.00
|95.2202
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-31
|NL0009272772
|513000.000
|37733739.38
|73.5550
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-31
|NL0009272780
|360000.000
|30732075.51
|85.3669
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-31
|NL0009690239
|8260404.000
|310225015.38
|37.5557
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-31
|NL0009690247
|2208390.000
|37820195.40
|17.1257
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-31
|NL0009690254
|2426537.000
|30015483.31
|12.3697
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-31
|NL0010273801
|2681000.000
|51333489.70
|19.1471
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-31
|NL0010731816
|888000.000
|79069419.75
|89.0421
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-31
|NL0011683594
|99900000.000
|4780633057.29
|47.8542
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-31
|NL0010408704
|31003010.000
|1143323602.96
|36.8778
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-31
|NL0009272764
|318000.000
|20066285.02
|63.1015
