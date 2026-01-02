Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 02
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.44
|Shrs:
|75,250,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|8.92
|Shrs:
|4,700,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.51
|Shrs:
|6,550,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|CHF
|NAV:
|7.84
|Shrs:
|2,800,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|14.84
|Shrs:
|17,900,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.30
|Shrs:
|114,450,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|11.05
|Shrs:
|5,550,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|11.72
|Shrs:
|550,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|8.83
|Shrs:
|2,850,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.50
|Shrs:
|150,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|6.71
|Shrs:
|3,700,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.73
|Shrs:
|2,050,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.33
|Shrs:
|24,600,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.89
|Shrs:
|13,150,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.36
|Shrs:
|103,750,000.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.07
|Shrs:
|21,100,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|JPY
|NAV:
|1,090.38
|Shrs:
|50,134,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.12
|Shrs:
|544,550,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|31/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.82
|Shrs:
|67,900,000.00
|Tckr:
|FPXR
