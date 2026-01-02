The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2026
ISIN Name
DE000HLB3W70 LB.HESS.THR.CARRARA01I/19
XS2617442525 VOLKSWAGEN BK. MTN 23/26
XS2279711779 ZHENRO PPTYS 21/26
XS2630524986 GRENKE FIN. 23/26 MTN
DE000LB13U96 LBBW FESTZINS NH 21/26
FR0013144201 TDF INFRASTRUCT. 16/26
XS2238783422 JTIFS 20/81 FLR MTN
DE000LB2BKY6 LBBW FESTZINS 22/26
NO0010694029 MORROW BANK ASA NK 1
