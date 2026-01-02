EQS-Ad-hoc: O3 Holding GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

O3 Holding GmbH (KD Pharma Gruppe) erwirbt das Vertriebs- und Liefergeschäft für Öle zum Gebrauch in Lebensmitteln von dsm-firmenich finanziert durch ein Gesellschafterdarlehen



02.01.2026 / 08:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





O3 Holding GmbH (KD Pharma Gruppe) erwirbt das Vertriebs- und Liefergeschäft für Öle zum Gebrauch in Lebensmitteln von dsm-firmenich finanziert durch ein Gesellschafterdarlehen

BEXBACH, DEUTSCHLAND - 31 Dezember 2025 - Die O3 Holding GmbH (die

"Gesellschaft"), die Holdinggesellschaft der KD Pharma Gruppe, hat heute über ihre Tochtergesellschaft KD Swiss GmbH Vereinbarungen mit dsm-firmenich zum Erwerb des Vertriebs- und Liefergeschäfts für Öle zum Gebrauch in Lebensmitteln von dsm- firmenich unterzeichnet. Die Finanzierung erfolgt über ein Gesellschafterdarlehen.

Der Vollzug der Transaktion wird für heute erwartet und unterliegt keinen aufschiebenden Bedingungen.

ÜBER DIE KD PHARMA GRUPPE

Die KD Pharma Gruppe ist eine CDMO, die Produkte im pharmazeutischen und nutrazeutischen Bereich entwickelt. Das Unternehmen ist auch der weltweit führende Hersteller von Wirkstoffen für Omega-3-Pharmazeutika und hat eine ähnlich marktführende Position bei Omega-3-Nutrazeutika, Formulierungs- und

Verkapselungsdienstleistungen mit ca. 700 Mitarbeitern und einer Präsenz in

Norwegen, Deutschland, der Schweiz und den USA, aufgebaut. Die KD Pharma Gruppe setzt modernste Technologien ein, die durch zahlreiche Patente geschützt sind.

Besuchen Sie www.kdpharmagroup.com, um mehr zu erfahren.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der KD Pharma Gruppe derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Die KD Pharma Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, solche Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

