EQS-Ad-hoc: O3 Holding GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 5G6/2014
O3 Holding GmbH (KD Pharma Gruppe) erwirbt das Vertriebs- und Liefergeschäft für Öle zum Gebrauch in Lebensmitteln von dsm-firmenich finanziert durch ein Gesellschafterdarlehen
BEXBACH, DEUTSCHLAND - 31 Dezember 2025 - Die O3 Holding GmbH (die
"Gesellschaft"), die Holdinggesellschaft der KD Pharma Gruppe, hat heute über ihre Tochtergesellschaft KD Swiss GmbH Vereinbarungen mit dsm-firmenich zum Erwerb des Vertriebs- und Liefergeschäfts für Öle zum Gebrauch in Lebensmitteln von dsm- firmenich unterzeichnet. Die Finanzierung erfolgt über ein Gesellschafterdarlehen.
Der Vollzug der Transaktion wird für heute erwartet und unterliegt keinen aufschiebenden Bedingungen.
ÜBER DIE KD PHARMA GRUPPE
Die KD Pharma Gruppe ist eine CDMO, die Produkte im pharmazeutischen und nutrazeutischen Bereich entwickelt. Das Unternehmen ist auch der weltweit führende Hersteller von Wirkstoffen für Omega-3-Pharmazeutika und hat eine ähnlich marktführende Position bei Omega-3-Nutrazeutika, Formulierungs- und
Verkapselungsdienstleistungen mit ca. 700 Mitarbeitern und einer Präsenz in
Norwegen, Deutschland, der Schweiz und den USA, aufgebaut. Die KD Pharma Gruppe setzt modernste Technologien ein, die durch zahlreiche Patente geschützt sind.
Besuchen Sie www.kdpharmagroup.com, um mehr zu erfahren.
WICHTIGE INFORMATIONEN:
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der KD Pharma Gruppe derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Die KD Pharma Gruppe übernimmt keine
Verpflichtung, solche Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und
Unsicherheiten verbunden. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Ende der Mitteilung
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|O3 Holding GmbH
|Am Kraftwerk 6
|66450 Bexbach
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)68 26 97 97 00
|E-Mail:
|investor.relations@kdpharmagroup.com
|Internet:
|https://kdpharmagroup.com
|ISIN:
|NO0013360552
|WKN:
|A383V0
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt
|EQS News ID:
|2253476
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2253476 02.01.2026 CET/CEST