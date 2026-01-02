Marktschorgast / Stuttgart (ots) -Yucon erobert Städte, Strände, Berge und den Alltag! Denn für jedes Reiseziel, für jede Zielgruppe und für jedes Budget gibt es den passenden Microliner. Ob Offroader Yucon K-peak, Raumwunder auf Renault oder die Besonderen auf Fiat - bei Yucon findet jeder den passenden Begleiter. Was alle gemeinsam haben? Jede Menge Style, innovative (Raum-)Lösungen und höchste Qualität. Yucon live erleben? Auch das geht: Auf der CMT in Stuttgart (Halle 3) ist Yucon mit sechs Campervans vertreten. Yucon K-peak überrascht mit einem coolen neuen Offroad-Feature und Yucon auf Renault mit zwei besonders attraktiven neuen Editionen.Alle Yucon Messehighlights auf einen Blick finden Sie unter: www.yucon.de/messe/cmt2026/presseportalFreiheit, Abenteuer, Style in Serie: Offroad-Edition Yucon K-peakMicroliner goes offroad! Mit der Edition K-peak erfüllt Yucon alle Wünsche freiheitsliebender Abenteurer, die großen Wert auf Unabhängigkeit legen und dennoch auf den Komfort eines Reisemobils nicht verzichten wollen. Wie das geht? Mit einer speziellen Offroad-Serienausstattung, die es so nur im Yucon K-peak gibt. Ob Allrad mit AT-Reifen, zusätzliche LED-Scheinwerfer, Dieselheizung oder noch mehr Power dank 320-Ah-Lithium-Batterie und 100-W-Solaranlage - K-peak lässt in Sachen Unabhängigkeit kaum Wünsche offen. Typisch Microliner: Der Innenraum lässt mehr als genug Platz zum Träumen, Leben, Pläne schmieden und es gibt ausreichend Stauraum, um alles einzupacken. Die Offroad-Microliner gibt es in zwei Längen (6 m und 7 m) in den drei Grundrissvarianten Yucon K-peak 6.0 GD (Längsbetten), Yucon K-peak 6.0 BD (Querbett) und Yucon 7.0 GD (Längsbetten). Perfekt für Familien: Die beiden letztgenannten Grundrisse können optional mit einem Aufstelldach ausgestattet werden.NEU: Yucon verabschiedet sich von der Schräglage durch den Einsatz einer - von AL-KO in Zusammenarbeit mit Yucon entwickelten - neuen Hubstützanlage, die optional verfügbar ist. Yucon K-peak ist der erste Campervan auf dem Markt, der die Innovation verbaut hat. Live auf der CMT: Yucon K-peak 6.0 GD, Yuon K-peak 6.0 BD, Yucon K-peak 7.0 GD!Yucon auf Renault TraficDie Familie der Yucon Campervans ist bereit für alle Bedürfnisse: Der Microliner auf der Basis des Renault Trafic ist zum Beispiel ein echt kompaktes Raumwunder und wegen seines Aufstelldaches, vier Schlaf- und bis zu fünf Sitzplätzen ideal für Familien und Einsteiger. Besonders spannend: Die beiden Grundrisse 51 SB und 55 SB mit modularer 3er-Sitzbank zum Herausnehmen und Verschieben und XL-Laderaum im Heck mit bis zu 2 m Länge, großen Schubläden und zwei Schränken.NEU: Ab sofort gibt es Yucon auf Renault Trafic als besonders preisattraktive Editionen mit einer umfangreichen Ausstattung: Yucon 51 FB Edition LIGHT zum Preis von 51.500 Euro. All-inclusive ist hier unter anderem ein 130-PS-Motor, manuelle Markise, 100-W-Solarmodul, Dieselheizung, Aufstelldach. Yucon 51 SB / 55 SB Edition FEVER zum Preis von 60.600 Euro bzw. 62.600 Euro. All-inclusive ist hier unter anderem ein 150-PS-Motor mit Automatikgetriebe, 17"-Aluminium-Felgen, 2 x 100-W-Solarmodul, manuelle Markise, Dieselheizung und Aufstelldach. Live auf der CMT: Yucon 51 FB LIGHT und Yucon 55 SB FEVER!Yucon auf Fiat DucatoVielfalt ist angesagt - vor allem bei den Microlinern auf Basis des Fiat Ducato. Highlights: Der besondere Yucon 63 H mit elektrischem (Hub-)Längsbett im Heck, riesiger Heckgarage und Superhochdach, der Yucon 60 B mit XL-Querbett im Heck und extragroßer Gourmetküche sowie der Yucon 63 G mit zwei getrennten Längsbetten mit Tellerfedern (Serie), die sich ganz einfach in eine riesige Schlafoase verwandeln lassen und mit neu entwickeltem Heckstauraum für noch mehr Platz. Serienmäßig dabei: Druckwasserpumpe und Rahmenfenster sowie eine neue, noch komfortablere Sitzgruppe. Eine stoffbespannte Akustikdecke und eine getrennt schaltbare Ambientebeleuchtung - zusätzlich zur großzügigen direkten Beleuchtung - runden das Luxusgefühl auf jeder Reise ab. Live auf der CMT: Yucon 63 H!Yucon und die gesamte Groupe Pilote in Halle 3!In Halle 3 finden Besucher alle Marken, Highlights und Neuheiten der Groupe Pilote - Yucon, FRANKIA, Pilote und Le Voyageur unter einem Dach. Vom zukunftsweisenden FRANKIA NOCTRA über Neues aus der beliebten SPRING EDITION von Pilote bis hin zu französischen Luxusmodellen von Le Voyageur - 35 Campervans, Microliner und Premium-Reisemobile lassen keine Wünsche offen. Wir sehen uns in Halle 3!Details und Bilder zu den Yucon Messehighlights finden Sie unter: www.yucon.de/messe/cmt2026/presseportalPressekontakt:Frankia-GP GmbH | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | www.yucon.deGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: Yucon Microliner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171121/6188716