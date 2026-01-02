Viele führende Banken und Vermögensverwalter wie Blackrock, Goldman Sachs, JPMorgan AM, Bank of America, UBS und Deutsche Bank halten eine Portfolioaufteilung von 60 Prozent Aktien zu 40 Staatsanleihen nicht mehr für zeitgemäß. Der Hauptgrund für diesen Paradigmenwechsel liegt in den veränderten makroökonomischen Rahmenbedingungen. Über viele Jahrzehnte funktionierte das Modell vor allem deshalb so gut, weil sinkende Zinsen und niedrige Inflation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE