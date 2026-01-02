© Foto: Boris Zerwann - Zoonar.com/Boris ZerwannStarke Kursgewinne zum Jahresauftakt: In Asiens Schwellenländern treiben Tech-Aktien und ein spektakulärer Mega-IPO die Märkte an. Wird 2026 das Jahr der Schwellenländer an der Börse?Die Börsen der asiatischen Schwellenländer sind mit deutlichen Kursgewinnen ins Jahr 2026 gestartet. Vor allem Technologiewerte sorgten dabei für Rückenwind, während sich die meisten Regionalwährungen nur wenig bewegten. Der MSCI Emerging Markets Index legte zum Wochenschluss um bis zu 1,1 Prozent zu und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende Oktober, wie Bloomberg berichtete. Bereits im Jahr 2025 hatte der Index um mehr als 30 Prozent zugelegt und damit viele Märkte von Industrieländern deutlich hinter …Den vollständigen Artikel lesen
