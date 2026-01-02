Das Jahr 2025 sollte das Jahr der "XRP Army" werden. Und auf dem Papier war es das auch: Der jahrelange Rechtsstreit mit der SEC wurde beigelegt, US-Spot-ETFs gingen an den Start und Ripple schloss hochkarätige Partnerschaften. Die Wunschliste der Community wurde Punkt für Punkt abgehakt. Doch das Wichtigste fehlt: Die ersehnte Kursexplosion auf 5 Dollar blieb aus. Wie sieht es 2026 aus?Die Diskrepanz zwischen fundamentalen Meilensteinen und der Preisentwicklung ist eklatant. Zwar kletterte XRP ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär