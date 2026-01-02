Am 02.01.1882 gründete John D. Rockefeller den Standard Oil Trust und schrieb damit Wirtschaftsgeschichte, denn er schuf das wohl mächtigste Monopol der Weltgeschichte.Sein Aufstieg ist eng mit der Entstehung der amerikanischen Erdölindustrie verbunden. Seine Skrupellosigkeit machte ihn zum reichsten Menschen der Welt, führte aber auch zu politischen und rechtlichen Auseinandersetzungen, die 1911 schließlich in der Zerschlagung des Unternehmens gipfelten. Und Rockefeller noch reicher machten.Kaum eine Unternehmerpersönlichkeit hat die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
