DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
ISHSV-IBO25TDLC ()DLD EUR IE0000X2DXK3 BAW/UFN
IV-IB1225TEEOCO ()EOA EUR IE000GUOATN7 BAW/UFN
IV-IB1225TEEOCO ()EOD EUR IE000NXQKHU1 BAW/UFN
ISHSV-IBO25TDLT ()DLD EUR IE000U99N3V1 BAW/UFN
