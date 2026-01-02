DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ISHSV-IBO25TDLC ()DLD CEBF IE0000X2DXK3 BAW/UFN
IV-IB1225TEEOCO ()EOA IB25 IE000GUOATN7 BAW/UFN
IV-IB1225TEEOCO ()EOD CEBH IE000NXQKHU1 BAW/UFN
ISHSV-IBO25TDLT ()DLD CEBI IE000U99N3V1 BAW/UFN
