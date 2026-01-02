DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Erwerbstätigen sinkt 2025 geringfügig

Im Jahresdurchschnitt 2025 waren rund 46,0 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lag die jahresdurchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2025 damit geringfügig um 5.000 Personen (0,0 Prozent) unter dem Niveau des Vorjahres.

Euroraum-Inflation bleibt im Dezember konstant

Barclays-Analysten rechnen damit, dass der Inflationsdruck im Euroraum im Dezember konstant gewesen ist. "Wir erwarten, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen sind und sehen die Jahresteuerung wie im November bei 2,1 Prozent", schreiben sie in einem Ausblick. Für die Kernteuerung werden - ebenfalls unverändert - 2,4 Prozent prognostiziert. Die Daten werden nach ihrer Aussage von zwei gegenläufigen Kräften beeinflusst werden: Einen höheren Inflationsdruck bei Lebensmitteln wegen eines Basiseffekts bei gleichzeitigem Rückgang der Energiepreise.

Xi sieht Chinas Wirtschaft auf Kurs - Wachstumsziel 2025 erreicht

Chinas Staatschef Xi Jinping hat sich optimistisch zur Lage der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geäußert. Er erklärte, dass Peking sein Wachstumsziel für 2025 erreichen dürfte, während das Land auf seinem Weg zur führenden Technologiemacht weiter Boden gutmache. In separaten Reden am Mittwoch zog Xi eine positive Bilanz der Arbeit seiner Regierung im vergangenen Jahr und verwies auf Fortschritte in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Halbleiter und militärische Modernisierung.

Südkoreas Exporte im Dezember unerwartet stark

Südkorea hat wegen lebhafter Nachfrage nach Halbleitern im Dezember unerwartet starkes Wachstum bei den Ausfuhren und für 2025 insgesamt einen Rekordwert verzeichnet. Die Exporte der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens stiegen im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 13,4 Prozent auf 69,58 Milliarden US-Dollar, wie vorläufige Daten der Zollbehörde am Donnerstag zeigten. Im November war ein Anstieg von 8,4 Prozent zu verzeichnen gewesen.

GB/Nationwide Hauspreisindex Dez -0,4% gg Vm; +0,6% gg Vj

