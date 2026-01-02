Financial Conduct Authority: Official List Notice

DJ Financial Conduct Authority:
Financial Conduct Authority (-) Financial Conduct Authority: 02-Jan-2026 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 02/01/2026, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice: Amount Security Description Listing ISIN Category Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC Debt and 7000 Secured Palladium-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B4LJS984 -- securities Debt and 140000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B579F325 -- securities Debt and 32000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B43VDT70 -- securities Debt and 15000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B579F325 -- securities Issuer Name: iShares Physical Metals plc Debt and 46000 Physical Platinum ETC; fully paid debt-like IE00B4LHWP62 -- securities Debt and 51500 Physical Palladium ETC; fully paid debt-like IE00B4556L06 -- securities Debt and 885000 iShares Physical Gold ETC; fully paid debt-like IE00B4ND3602 -- securities Issuer Name: Xtrackers ETC plc Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities due 30/04/2080; fully Debt and 24000 paid debt-like DE000A2T0VS9 -- securities Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04/2080; fully Debt and 16000 paid debt-like DE000A2T0VU5 -- securities Issuer Name: HANetf ETC Securities plc Metal Securities of The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Debt and 60000 Gold ETC Securities; fully paid debt-like XS2115336336 -- securities Issuer Name: Amundi Physical Metals plc Debt and 100000 Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid debt-like FR0013416716 -- securities Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited Debt and 96000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid debt-like GB00BJYDH287 -- securities Debt and 75000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid debt-like GB00BJYDH287 -- securities Debt and 25000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid debt-like GB00BJYDH394 -- securities Issuer Name: HSBC Bank PLC Market Access Notes linked to ordinary shares issued by EMIRATES Securitised 1750000 INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS CO PJSC due 31/12/2026; fully paid; derivatives XS3266515249 -- (Registered in denominations of USD2.64 each) Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited Debt and 29000 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid debt-like JE00B78CGV99 -- securities Debt and 38000 WisdomTree Aluminium; fully paid debt-like GB00B15KXN58 -- securities Debt and 123500 WisdomTree Broad Commodities; fully paid debt-like GB00B15KY989 -- securities Debt and 175500 WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid debt-like GB00B15KXV33 -- securities Debt and 7500 WisdomTree Corn; fully paid debt-like JE00BN7KB441 -- securities Debt and 39100 WisdomTree Copper; fully paid debt-like GB00B15KXQ89 -- securities Debt and 21100 WisdomTree Cocoa; fully paid debt-like JE00B2QXZK10 -- securities Debt and 132000 WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B24DKK82 -- securities Debt and 4200 WisdomTree Soybeans; fully paid debt-like GB00B15KY542 -- securities Debt and 410 WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid debt-like JE00B24DKH53 -- securities Debt and 29500 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B24DKC09 -- securities Debt and 74000 WisdomTree Natural Gas; fully paid debt-like JE00BN7KB334 -- securities Debt and 19200 WisdomTree Wheat 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BDD9QC84 -- securities Debt and 201200 WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFV134 -- securities Debt and 15800 WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTF36 -- securities Debt and 4500 WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFV803 -- securities Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited Debt and 300 WisdomTree Long CHF Short GBP; fully paid debt-like JE00B3SX3R93 -- securities Debt and 5000 WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily; fully paid debt-like JE00B3X9GJ56 -- securities Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company Leverage Shares 2x Tesla ETP Securities due 07/04/2070; fully Debt and 2200 paid debt-like IE00BK5BZY66 -- securities Debt and 14000 IncomeShares Magnificent 7 Options ETP; fully paid debt-like XS3068761710 -- securities Leverage Shares 2x Long Super Micro Computer (SMCI) ETP Debt and 3000 Securities; fully paid debt-like XS2944889109 -- securities Debt and 16000 Leverage Shares 3x Long ARM ETP Securities; fully paid debt-like XS2691006303 -- securities Leverage Shares 3x Long Intel (INTC) ETP Securities due 15/09/ Debt and 3500 2075; fully paid debt-like XS3068788838 -- securities Debt and 475000 Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid debt-like XS2901882618 -- securities Leverage Shares -3x Short Amazon (AMZN) ETP Securities; fully Debt and 1500 paid debt-like XS3135032160 -- securities Debt and 65000 Leverage Shares 3x UBER ETP Securities; fully paid debt-like XS2337092550 -- securities Debt and 2000 LS 1x Alphabet Tracker ETP; fully paid debt-like XS2337100163 -- securities Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited Debt and 115000 WisdomTree Physical Silver; fully paid debt-like JE00B1VS3333 -- securities Debt and 58000 WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid debt-like JE00BQRFDY49 -- securities Debt and 7000 WisdomTree Core Physical Gold; fully paid debt-like JE00BN2CJ301 -- securities Debt and 24000 WisdomTree Physical Platinum; fully paid debt-like JE00B1VS2W53 -- securities Debt and 4000 WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid debt-like JE00B1VS3W29 -- securities Debt and 10000 WisdomTree Physical Palladium; fully paid debt-like JE00B1VS3002 -- securities Debt and 9500 WisdomTree Physical Gold; fully paid debt-like JE00B1VS3770 -- securities Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited Debt and 9000 (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid debt-like GB00B00FHZ82 -- securities Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited Debt and 3500 WisdomTree Brent Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid debt-like JE00B766LB87 -- securities Issuer Name: WisdomTree Hedged Metal Securities Limited Debt and 20000 WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged; fully paid debt-like JE00B7VG2M16 -- securities Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company Debt and 500000 WisdomTree Qs100 5x Daily Short Securities; fully paid debt-like XS2771611840 -- securities Debt and 80000000 WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid debt-like IE00B8JG1787 -- securities Debt and 4500 WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00B7XD2195 -- securities Debt and 16000 WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short; fully paid debt-like XS2819844387 -- securities Debt and 106000 WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short; fully paid debt-like XS2819843223 -- securities Debt and 27000 WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00B8HGT870 -- securities Debt and 2020000 WisdomTree DAX 3x Daily Short; fully paid debt-like IE00B8GKPP93 -- securities Debt and 140000 WisdomTree Palladium 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00B94QLN63 -- securities Debt and 20000 WisdomTree Enhanced Commodity Carry Securities; fully paid debt-like XS3022291473 -- securities Amount Security Description Listing ISIN Category Issuer Name: 21Shares AG Debt and 40000 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid debt-like CH0454664001 -- securities Debt and 30000 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid debt-like CH1209763130 -- securities Debt and 60000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid debt-like CH1199067674 -- securities
