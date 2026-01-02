Anzeige
02.01.2026 09:33 Uhr
Financial Conduct Authority: Official List Notice

DJ Financial Conduct Authority: 

Financial Conduct Authority (-) 
Financial Conduct Authority: 
02-Jan-2026 / 08:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 

02/01/2026, 08:00 
 
The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from 
the time and date of this notice: 
 
       Amount  Security Description                       Listing    ISIN 
                                             Category 
 
 
       Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 
  
 
                                             Debt and 
       7000   Secured Palladium-Linked Certificates due 2100; fully paid    debt-like   IE00B4LJS984 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       140000  Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid       debt-like   IE00B579F325 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       32000  Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid      debt-like   IE00B43VDT70 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       15000  Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid       debt-like   IE00B579F325 --  
                                             securities 

       Issuer Name: iShares Physical Metals plc 
  
 
                                             Debt and 
       46000  Physical Platinum ETC; fully paid                 debt-like   IE00B4LHWP62 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       51500  Physical Palladium ETC; fully paid                debt-like   IE00B4556L06 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       885000  iShares Physical Gold ETC; fully paid               debt-like   IE00B4ND3602 --  
                                             securities 

       Issuer Name: Xtrackers ETC plc 
  
 
            Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities due 30/04/2080; fully Debt and 
       24000  paid                               debt-like   DE000A2T0VS9 --  
                                             securities 
 
 
            Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04/2080; fully  Debt and 
       16000  paid                               debt-like   DE000A2T0VU5 --  
                                             securities 

       Issuer Name: HANetf ETC Securities plc 
  
 
            Metal Securities of The Royal Mint Responsibly Sourced Physical  Debt and 
       60000  Gold ETC Securities; fully paid                  debt-like   XS2115336336 --  
                                             securities 

       Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 
  
 
                                             Debt and 
       100000  Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid  debt-like   FR0013416716 --  
                                             securities 

       Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 
  
 
                                             Debt and 
       96000  WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid    debt-like   GB00BJYDH287 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       75000  WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid    debt-like   GB00BJYDH287 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       25000  WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid    debt-like   GB00BJYDH394 --  
                                             securities 

       Issuer Name: HSBC Bank PLC 
  
 
            Market Access Notes linked to ordinary shares issued by EMIRATES Securitised 
       1750000 INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS CO PJSC due 31/12/2026; fully paid; derivatives  XS3266515249 --  
            (Registered in denominations of USD2.64 each) 

       Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 
  
 
                                             Debt and 
       29000  WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid              debt-like   JE00B78CGV99 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       38000  WisdomTree Aluminium; fully paid                 debt-like   GB00B15KXN58 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       123500  WisdomTree Broad Commodities; fully paid             debt-like   GB00B15KY989 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       175500  WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid               debt-like   GB00B15KXV33 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       7500   WisdomTree Corn; fully paid                    debt-like   JE00BN7KB441 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       39100  WisdomTree Copper; fully paid                   debt-like   GB00B15KXQ89 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       21100  WisdomTree Cocoa; fully paid                   debt-like   JE00B2QXZK10 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       132000  WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid           debt-like   JE00B24DKK82 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       4200   WisdomTree Soybeans; fully paid                  debt-like   GB00B15KY542 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       410   WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid         debt-like   JE00B24DKH53 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       29500  WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid            debt-like   JE00B24DKC09 --
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       74000  WisdomTree Natural Gas; fully paid                debt-like   JE00BN7KB334 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       19200  WisdomTree Wheat 2x Daily Leveraged; fully paid          debt-like   JE00BDD9QC84 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       201200  WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid        debt-like   JE00B2NFV134 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       15800  WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged; fully paid         debt-like   JE00B2NFTF36 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       4500   WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid          debt-like   JE00B2NFV803 --  
                                             securities 

       Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 
  
 
                                             Debt and 
       300   WisdomTree Long CHF Short GBP; fully paid             debt-like   JE00B3SX3R93 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       5000   WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily; fully paid        debt-like   JE00B3X9GJ56 --  
                                             securities 

       Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 
  
 
            Leverage Shares 2x Tesla ETP Securities due 07/04/2070; fully   Debt and 
       2200   paid                               debt-like   IE00BK5BZY66 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       14000  IncomeShares Magnificent 7 Options ETP; fully paid        debt-like   XS3068761710 --  
                                             securities 
 
 
            Leverage Shares 2x Long Super Micro Computer (SMCI) ETP      Debt and 
       3000   Securities; fully paid                      debt-like   XS2944889109 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       16000  Leverage Shares 3x Long ARM ETP Securities; fully paid      debt-like   XS2691006303 --  
                                             securities 
 
 
            Leverage Shares 3x Long Intel (INTC) ETP Securities due 15/09/  Debt and 
       3500   2075; fully paid                         debt-like   XS3068788838 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       475000  Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid   debt-like   XS2901882618 --  
                                             securities 
 
 
            Leverage Shares -3x Short Amazon (AMZN) ETP Securities; fully   Debt and 
       1500   paid                               debt-like   XS3135032160 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       65000  Leverage Shares 3x UBER ETP Securities; fully paid        debt-like   XS2337092550 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       2000   LS 1x Alphabet Tracker ETP; fully paid              debt-like   XS2337100163 --  
                                             securities 

       Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 
  
 
                                             Debt and 
       115000  WisdomTree Physical Silver; fully paid              debt-like   JE00B1VS3333 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       58000  WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid debt-like   JE00BQRFDY49 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       7000   WisdomTree Core Physical Gold; fully paid             debt-like   JE00BN2CJ301 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       24000  WisdomTree Physical Platinum; fully paid             debt-like   JE00B1VS2W53 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       4000   WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid          debt-like   JE00B1VS3W29 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       10000  WisdomTree Physical Palladium; fully paid             debt-like   JE00B1VS3002 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       9500   WisdomTree Physical Gold; fully paid               debt-like   JE00B1VS3770 --  
                                             securities 

       Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited 
  
 
                                             Debt and 
       9000   (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid     debt-like   GB00B00FHZ82 --  
                                             securities 

       Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited 
  
 
                                             Debt and 
       3500   WisdomTree Brent Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid     debt-like   JE00B766LB87 --  
                                             securities 

       Issuer Name: WisdomTree Hedged Metal Securities Limited 
  
 
                                             Debt and 
       20000  WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged; fully paid      debt-like   JE00B7VG2M16 --  
                                             securities 

       Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 
  
 
                                             Debt and 
       500000  WisdomTree Qs100 5x Daily Short Securities; fully paid      debt-like   XS2771611840 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and
       80000000 WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid           debt-like   IE00B8JG1787 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       4500   WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged; fully paid         debt-like   IE00B7XD2195 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       16000  WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short; fully paid        debt-like   XS2819844387 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       106000  WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short; fully paid         debt-like   XS2819843223 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       27000  WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged; fully paid          debt-like   IE00B8HGT870 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       2020000 WisdomTree DAX 3x Daily Short; fully paid             debt-like   IE00B8GKPP93 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       140000  WisdomTree Palladium 2x Daily Leveraged; fully paid        debt-like   IE00B94QLN63 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
       20000  WisdomTree Enhanced Commodity Carry Securities; fully paid    debt-like   XS3022291473 --  
                                             securities 
 
 
Amount       Security Description                         Listing    ISIN 
                                             Category 
 
 
Issuer Name: 21Shares AG 
 
                                             Debt and 
40000        21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid     debt-like   CH0454664001 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
30000        21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid  debt-like   CH1209763130 --  
                                             securities 
 
 
                                             Debt and 
60000        21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid   debt-like   CH1199067674 --  
                                             securities

If you have any queries relating to the above, please contact Issuer Management at the FCA on 020 7066 8352. 

Notes 
 
SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their 
dealing notice. 
=-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
†Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. 
~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. 
^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment 
Exchange. 
*Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. 
Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with 
notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its 
markets.

Category Code: NOT 
TIDM:     - 
LEI Code:   2138003EUVPJRRBEPW94 
Sequence No.: 413330 
EQS News ID:  2253246 
  
(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
