HARBIN, China, 2. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Das Globale Forum für Tourismuswirtschaft • Heilongjiang 2025 wurde erfolgreich in Harbin, Provinz Heilongjiang, abgehalten. Die 11. Ausgabe des Globalen Forums für Tourismuswirtschaft (GTEF oder "Forum") fand zum ersten Mal außerhalb von Macau statt und brachte Eliten und Führungskräfte aus der Tourismusbranche und anderen verwandten Branchen aus aller Welt zu einem konstruktiven Dialog zusammen, um unter dem Motto "New Quality Productive Forces: Powering the Global Tourism Economy" ("Neue qualitative Produktivkräfte: Impulse für die globale Tourismuswirtschaft") Entwicklungsmöglichkeiten zu erkunden und innovative Kooperationen zu schmieden. Das Forum gab der Tourismuswirtschaft Macaus neue Impulse und stärkte das internationale Ansehen der Stadt als weltweites Zentrum für Tourismus und Freizeit, wodurch die Entwicklung der Stadt zu einer hochrangigen, weltoffenen Plattform unterstützt wurde. Hervorhebung des Entwicklungspotenzials der nationalen Tourismuswirtschaft Zu den Gästen, die an der Eröffnungszeremonie des Forums teilnahmen, gehörten der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Komitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (PKKCV) und Vorsitzende des GTEF, Ho Hau Wah, der Sekretär des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in Heilongjiang und Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses der Provinz Heilongjiang, Xu Qin, der Generalsekretär der UN-Tourismusorganisation, Zurab Pololikashvili; der Vertreter des Regierungschefs der Sonderverwaltungsregion Macau, Wirtschafts- und Finanzminister der Regierung der Sonderverwaltungsregion Macau und Vorstandsvorsitzender des GTEF, Tai Kin Ip; der Gouverneur der Volksregierung der Provinz Heilongjiang, Liang Huiling; der Vorsitzende des Komitees der CPPCC der Provinz Heilongjiang, Lan Shaomin; Vizepräsident der Allchinesischen Industrie- und Handelskammer, Luo Laijun; Vizepräsidentin und Generalsekretärin des GTEF, Pansy Ho, sowie Tourismusminister aus verschiedenen Ländern und weitere Persönlichkeiten. Tai Kin Ip erklärte in seiner Eröffnungsrede, dass Macao weiterhin seine einzigartigen Vorteile nutzt, die sich aus der Unterstützung des Landes und seiner Anbindung an die Welt ergeben, und sich dabei an der Positionierung als "Ein Zentrum, eine Plattform, eine Basis" und der "1 + 4"-Entwicklungsrichtung für die Diversifizierung der Industrie orientiert, um eine solide Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Als renommierte internationale Kultur- und Tourismusveranstaltung, die ursprünglich in Macao ins Leben gerufen wurde, hat das Forum in den letzten zehn Ausgaben erfolgreich die Bedeutung Macaos als internationale Plattform für Austausch und Zusammenarbeit unter Beweis gestellt. Zum ersten Mal fand das Forum, das 11., außerhalb Macaus statt, nämlich in Harbin in der Provinz Heilongjiang. Dieser wichtige Meilenstein steht nicht nur für die Vitalität und Ausstrahlung des Forums als Plattform, sondern unterstreicht auch das enorme Potenzial des nationalen Tourismus und der wirtschaftlichen Entwicklung. Brancheneliten diskutieren vier wichtige Säulen Heilongjiang und Macau verfügen jeweils über einzigartige touristische Ressourcen. Die Besuche zwischen Heilongjiang und Macao werden immer häufiger, und auch die Beziehungen in Wirtschaft und Handel werden enger. Im März dieses Jahres unterzeichneten beide Seiten mehrere Kooperationsvereinbarungen und Absichtserklärungen, um die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Handel, Technologie, Bildung, Kulturtourismus und Sport zu verstärken. Die diesjährige Ausgabe des Forums brachte verschiedene Teilnehmer zusammen, um die touristische und wirtschaftliche Dynamik auf ein breiteres Spektrum und weitere Bereiche auszuweiten. Dies entspricht der Strategie der Sonderverwaltungsregion, sich in verschiedenen Bereichen in die nationale Entwicklung zu integrieren ("Go North, Down South, Move West, Navigate East"). Unter dem Motto "New Quality Productive Forces: Powering the Global Tourism Economy" ("Neue qualitative Produktivkräfte: Impulse für die globale Tourismuswirtschaft") versammelte das Forum über 1.000 Delegierte, darunter Vertreter des Kulturtourismus, Branchenführer, renommierte Unternehmer, Experten und Wissenschaftler aus dem chinesischen Festland und verschiedenen Ländern. Es fanden eingehende Diskussionen zu den folgenden vier Schlüsselthemen statt: Eis- und Schneewirtschaft & industrielle Innovation, kulturelle Stärkung & Markenaufbau, Investitionsführerschaft & Projektentwicklung sowie grenzüberschreitende Zusammenarbeit & Kooperationsmöglichkeiten. Auch in Macao wurde ein Nebenveranstaltungsort eingerichtet, an dem das Hauptprogramm am Hauptveranstaltungsort in Heilongjiang live übertragen wurde, um mehr Branchenvertreter aus Macao einzubeziehen. Die Live-Übertragung ermöglichte auch eine regionale Zusammenarbeit und Interaktion zwischen den beiden Orten. Die "Macau-Sitzung - Macau-Sitzung zur Förderung von Tourismusinvestitionen" war ein Schwerpunkt des Forums, um das internationale Profil Macaus als weltweites Zentrum für Tourismus und Freizeit zu stärken und den Tourismusaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Macau und Heilongjiang zu fördern. Die Direktorin des Macao Government Tourism Office und stellvertretende Vorsitzende des GTEF, Maria Helena de Senna Fernandes, moderierte die Sitzung und erläuterte die Bemühungen der Sonderverwaltungsregion, die "1 + 4"-Entwicklungsstrategie für eine angemessene wirtschaftliche Diversifizierung voranzutreiben, die Integration zwischen den Sektoren des "Tourismus +" zu vertiefen, das Angebot des Weltzentrums für Tourismus und Freizeit zu bereichern und eine hochwertige Tourismusentwicklung zu fördern. Mehrere Vertreter von integrierten Resorts und Tourismusunternehmen aus Macau berichteten über ihre innovativen Praktiken bei der Entwicklung von Tourismus- und Freizeiterlebnissen und der Darstellung der Vielfalt der "Tourismus +"-Attraktivität Macaus. Förderung einer nachhaltigen Tourismusentwicklung Seit seiner Gründung in Macau 2012 nutzt das GTEF die institutionellen Vorteile von "Ein Land, zwei Systeme", um eine vielfältige und multifunktionale Plattform für den internationalen Tourismusaustausch und die Zusammenarbeit aufzubauen und die innovative und nachhaltige Entwicklung der Tourismuswirtschaft zu fördern. Das Globale Forum für Tourismuswirtschaft • Heilongjiang 2025 wurde von der Volksregierung der Provinz Heilongjiang und dem Global Tourism Economy Research Centre in Zusammenarbeit mit der UN-Tourismusorganisation organisiert. Die Regierung der Sonderverwaltungsregion Macau ist der Gründungsorganisator, während die ausführenden Stellen die Volksregierung der Stadt Harbin und das Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang sind. Weitere Informationen über die GTEF finden Sie auf der Website: www.gte-forum.com . 