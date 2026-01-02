Nürnberg (ots) -Neues Jahr, neue Preise: Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA senkt gleich im Januar die Preise auf viele Grundnahrungsmittel und zeigt seinen Kundinnen und Kunden damit direkt, dass auf den Discounter aus Franken auch im Jahr 2026 Verlass ist. Alle Preisvorteile werden auch in Zukunft an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben! Ab sofort ist beispielsweise der Reis der Eigenmarke THE HOUSE OF RICE deutlich günstiger zu haben. Statt bislang 1,98 Euro kosten die 8x125-Gramm-Packungen jetzt nur noch 1,58 Euro - eine Ersparnis von gut 20 Prozent. Auch beim Knäckebrot und bei den Tortilla Wraps fallen die Preise. Wer also auch im neuen Jahr bei den beliebtesten Lebensmitteln sparen will, geht zu NORMA.Die aktuelle Preissenkung ist mehr als ein reiner Neujahrsvorsatz - sie ist Teil der Discount-Strategie von NORMA und damit wichtiger Bestandteil der Haltung gegenüber Kundinnen und Kunden. Bereits im vergangenen Jahr hat der Lebensmittel-Händler hunderte Produkte im Preis gesenkt und so echte Spar-Möglichkeiten für alle geschaffen. Dieser Ansatz - das zeigt die aktuelle Preissenkung - wird jetzt konsequent fortgesetzt.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):THE HOUSE OF RICE Parboiled Langkornreis 1 kgBislang: 1,59 EURJetzt: 1,39 EURTHE HOUSE OF RICE Basmatireis 1 kgBislang: 2,99 EURJetzt: 2,49 EURTHE HOUSE OF RICE Langkornreis im Kochbeutel 8x125 g / 1 kgBislang: 1,98 EURJetzt: 1,58 EURTHE HOUSE OF RICE Jasminreis 1 kgBislang: 2,49 EURJetzt: 1,99 EURGOLDBLUME Tortilla Wraps 372 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURCONTINENTAL BAKERIES Knäckebrot 250 gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6188746