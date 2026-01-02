China hat zum 1. Januar 2026 einen neuen verbindlichen nationalen Standard für den Energieverbrauch von rein elektrischen Pkw eingeführt. Der Standard legt verbindliche Schwellenwerte für den Stromverbrauch fest, die nach Fahrzeugleergewicht und technischen Merkmalen differenziert sind. Die neue rechtsverbindliche Norm ersetzt amtliche Empfehlungen für den Energieverbrauch von E-Autos und gilt ab sofort für neu produzierte Modelle. China ist damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
