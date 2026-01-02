Die Nike-Aktie startet mit Rückenwind ins neue Jahr: Am Donnerstag schlossen die Papiere im US-Handel rund vier Prozent höher. Die Signale für eine mögliche Trendwende verdichten sich, doch der größte Impuls für den Aufwärtstrend kommt aus der Führungsetage.CEO Elliott Hill investierte kurz vor dem Jahreswechsel rund eine Million Dollar in Nike-Aktien. Am 29. Dezember erwarb er rund 16.400 Papiere zu einem Durchschnittspreis von 61,10 Dollar. Damit stockte er seinen direkten Aktienbestand auf 241.587 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
