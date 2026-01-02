Nach dem heftigen Kurssturz kurz nach Weihnachten hatte sich der Silberpreis erholt. Doch die Terminbörse CME hat am 31.12. nach Handelsschluss die Margin-Anforderungen erhöht. Fällt der Preis jetzt weiter? Edelmetall-Investoren können vorerst aufatmen: Gold und Silber setzen ihre außergewöhnliche Rally aus 2025 am ersten Handelstag des Jahres fort. Gold stieg am Freitagvormittag zeitweise auf rund 4375 US-Dollar je Feinunze, Silber legte mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
