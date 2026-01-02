Fuer folgende Geschaefte in der ISIN IE000FRX67F3, Wertpapier-Name: GS-GL.GO.BD AC. HGDEOA, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
IE000FRX67F3 02.01.2026 09:06:16 10.600 9,68 EUR 9,93 EUR
IE000FRX67F3 02.01.2026 09:07:39 10.600 9,68 EUR 9,93 EUR
IE000FRX67F3 02.01.2026 09:13:51 10.600 9,68 EUR 9,93 EUR
IE000FRX67F3 02.01.2026 09:16:26 10.600 9,68 EUR 9,93 EUR
IE000FRX67F3 02.01.2026 09:18:23 10.600 9,66 EUR 9,93 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
IE000FRX67F3 02.01.2026 09:06:16 10.600 9,68 EUR 9,93 EUR
IE000FRX67F3 02.01.2026 09:07:39 10.600 9,68 EUR 9,93 EUR
IE000FRX67F3 02.01.2026 09:13:51 10.600 9,68 EUR 9,93 EUR
IE000FRX67F3 02.01.2026 09:16:26 10.600 9,68 EUR 9,93 EUR
IE000FRX67F3 02.01.2026 09:18:23 10.600 9,66 EUR 9,93 EUR
© 2026 Xetra Newsboard