Hamburg (ots) -- 188 Seiten Reise-Vorfreude- Neuentdeckungen und gute Bekannte im neuen Licht- Kultur, Kulinarik, Sport, Architektur, neue Hotels: vielfältige Reise-ImpulseWohin im neuen Jahr? Das Reisemagazin Merian bietet mit seiner aktuellen Ausgabe jede Menge Inspiration für alles vom Kurztrip bis zur Fernreise 2026. Die Auswahl der Merian-Redaktion umfasst sechs Städte und fünf Regionen: Elf Destinationen, die zeigen, wie vielfältig und dynamisch sich das Reisen 2026 entwickelt - von großen internationalen Bühnen bis hin zu stilleren, gleichermaßen faszinierenderen Orten.Sechs Städte, die 2026 im Fokus stehen:- Mailand: Mit gelassener Vorfreude erwartet die Mode-Metropole die Olympischen Winterspiele. Trubel und Tempo bringen die Bewohner nicht aus der Ruhe, ganz Norditalien präsentiert sich als hervorragender Gastgeber.- Frankfurt ist World Design Capital 2026 und macht dem Titel alle Ehre - mit Akzenten in der Skyline, in den Museen und Galerien und der fortschrittlichen Stadtkultur.- Oulu: Die finnische Metropole ist die nördlichste Großstadt und 2026 Kulturhauptstadt Europas. Sie präsentiert sich mit vielseitigem Programm in sehr präsenter Natur, ortstypische Glücksgefühle inklusive.- Valletta, Maltas Hauptstadt, eine Kleinstadt von Weltformat, ist ein europäisches Mini-Kondensat aus Geschichte, Gegenwart und Zukunft mit einem seltenen kulturellen und kulinarischen Mix.- Innsbruck: In der heimlichen Hauptstadt der Alpen liegen alpine und urbane Momente ganz nah beieinander. Hier ist Rauf- und Runterkommen ganz entspannt.- Barcelona ist 2026 setzt als Architekturmetropole einmal mehr neue Akzente.Fünf Regionen mit besonderer Strahlkraft:- Los Cabos: Im Süden der Baja California treffen Wellen und Wüste auf Hotels der allerfeinsten Sorte.- Sansibar, Trauminsel der Kontraste.- Losinj ist so reich an Sonnenstunden wie kaum ein anderer Ort in Europa. Die kroatische Insel mit langer Kurtradition liegt in der Kvarner Bucht, die 2026 europäische Kulinarik-Destination ist.- Lugano: Wo Schweizer Berge auf mediterrane Lebensart treffen, ist Eleganz vorprogrammiert. Ein Streifzug zu den schönsten Seeterrassen, Parks, Hotels und Grotti, den rustikalen Restaurants.- Bali hat eine zutiefst spirituelle Kraft. Die indonesische Insel ist ein Synonym für Orte mit besonderem Zauber."Die Vorfreude ist der Moment, in dem die Reise im Kopf beginnt. Und die 11 Merian-Favoriten sind Orte, auf die wir uns 2026 besonders freuen - weil sie sich von einer ganz neuen Seite zeigen, weil wir sie neu entdeckt haben oder weil sie aus guten Gründen im Rampenlicht stehen werden", so Tinka Dippel, Chefredakteurin Merian.Alle elf Favoriten werden im Merian opulent inszeniert und sorgfältig recherchiert vorgestellt - mit zahlreichen Tipps für Hotels, Restaurants und besondere Erlebnisse.Ergänzend dazu: das große Special auf merian.de.Die Favoriten zum Hören: Der aktuelle Merian-Podcast ist ab sofort auf allen bekannten Plattformen abrufbar.