Die Aktie von Palantir zählt zu den auffälligsten Gewinnern des anhaltenden KI-Booms und hat sich mit rasantem Kursanstieg in die Spitzengruppe der wertvollsten Softwareunternehmen vorgearbeitet. Die hohe Bewertung spiegelt die Erwartung wider, dass Palantir eine zentrale Rolle bei der praktischen Umsetzung künstlicher Intelligenz in Unternehmen und Behörden spielen wird. Aufstieg zu einem Schwergewicht der KI-Branche Palantir hat sich zu einem führenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de