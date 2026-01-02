CATL will das Geschäft mit seinen Natrium-Ionen-Batterien forcieren. Wie der Konzern auf einer Lieferantenkonferenz erklärte, sollen Natrium-Akkus ab diesem Jahr in großem Umfang in Batterietauschstationen, Pkw, Nutzfahrzeugen und stationären Energiespeichern zum Einsatz kommen. Das berichten chinesische Portale unter Berufung auf einen Bericht des Mediums Cailian von einer Konferenz in Ningde, zu der CATL seine Zulieferer versammelte. Als einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
