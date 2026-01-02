Holiverse-Gründer Lado Okhotnikov über die zentrale Energiefrage der KI. Erfahren Sie, warum es für die nächste Generation von KI entscheidend ist, die Grenzen der Erde mit weltraumgestützter Solarenergie zu überwinden.

Holiverse -Gründer Lado Okhotnikov sieht die weltraumgestützte Solarenergie als die wesentliche, nachhaltige Energiequelle, um die Zukunft fortschrittlicher KI-Intelligenz zu erschließen.

Alle sprechen darüber, wie intelligent KI wird - aber kaum jemand spricht über die enorme Menge an Energie, die nötig ist, um sie zu betreiben. Das Training eines einzigen fortschrittlichen KI-Modells kann heute bereits mehr Strom verbrauchen als Tausende von Haushalten. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte der Energiebedarf von Rechenzentren explosionsartig ansteigen. Wir versuchen, die Zukunft mit einem Stromnetz zu versorgen, das dafür nie ausgelegt war. Unterm Strich wächst die KI schneller als unsere Fähigkeit, wie wir auf der Erde Energie erzeugen können.

Das ist kein kleines Problem - es ist ein grundlegendes Hindernis. Wie Lado Okhotnikov, Gründer von Holiverse, es formuliert: "KI entwickelt sich rasant und ihr Energiebedarf wächst ebenso schnell. Wir müssen bereits jetzt herausfinden, woher diese Energie kommen soll, ohne bestehende Industrien oder das Leben der Menschen zu beeinträchtigen."

Die Holiverse-Perspektive: Warum die Erde allein nicht ausreicht

Natürlich besteht der erste Schritt darin, erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie auf der Erde weiter auszubauen. Doch diese Quellen haben Grenzen - sie stehen nicht ständig zur Verfügung, nehmen viel Land in Anspruch und sind stark vom Standort abhängig. Für eine globale KI, die rund um die Uhr läuft, brauchen wir womöglich mehr.

Deshalb sind einige Forschende und Visionäre - darunter Lado Okhotnikov - der Ansicht, dass wir den Blick ins All richten sollten. "Die irdischen Ressourcen sind nicht unbegrenzt", sagt er. "Schon bald müssen wir über unseren Planeten hinausdenken."

Die Holiverse-Vision: Orbitale Energie erschließen

Die Idee nennt sich weltraumgestützte Solarenergie (Space-Based Solar Power, SBSP). Man stelle sich Solarpaneele im Orbit vor, wo es keine Nacht oder Wolken gibt und permanent Sonnenlicht verfügbar ist. Diese Anlagen würden die Energie drahtlos in Form von Mikrowellen zur Erde übertragen. So könnte überall auf dem Planeten eine konstante, saubere Energiequelle bereitgestellt werden.

Das ist längst keine reine Theorie mehr: Organisationen wie die ESA und die NASA arbeiten aktiv daran. Eine Analyse aus dem Jahr 2025 kam zu dem Schluss, dass SBSP das stabile Rückgrat liefern könnte, das bodengebundene erneuerbare Energien allein nicht bieten können.

"Die Menge an Solarenergie, die wir im Weltraum sammeln können, ist um ein Vielfaches größer als das, was wir hier einfangen können", sagt Okhotnikov. "Darin liegt ein enormes Potenzial - und genau daran arbeiten wir bei Holiverse."

Der Holiverse-Einfluss: Die KI-Revolution antreiben

Wenn wir dieses Konzept umgesetzt bekommen, könnte es das Potenzial von KI grundlegend verändern:

- Bahnbrechende Forschung: Energie wäre nicht länger der limitierende Faktor für Experimente. Der Fortschritt in Medizin, Klimaforschung und Materialwissenschaften würde sich erheblich beschleunigen.

- Wirklich grüne KI: SBSP bietet einen Weg zu massivem KI-Wachstum ohne den CO2-Fußabdruck.

- Globale Resilienz: Energie könnte an Rechenzentren überall auf der Welt übertragen werden, ohne geografische Engpässe.

Der nächste große Sprung in der KI wird nicht allein aus Software entstehen - sondern aus einer neuen Art von Energiequelle. Wir stoßen an die Grenzen der Erde. Die Vision, die Holiverse verfolgt - die unbegrenzte Energie der Sonne aus dem All zu nutzen - könnte genau der notwendige nächste Schritt für die Zukunft der KI sein.

Dabei geht es nicht nur um mehr Energie. Es geht darum, neu zu denken, wie wir Intelligenz selbst antreiben. Und die Antwort könnte im Sonnenlicht geschrieben stehen, das von oben eingefangen wird.

