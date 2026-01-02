Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nach dem Renditeanstieg infolge des Wahlsiegs von Donald Trump Ende 2024 gaben die Renditen von US-Staatsanleihen im Jahr 2025 wieder nach, so Dr. Felix Schmidt, Senior Economist bei Berenberg.Hauptgründe hierfür seien eine Abschwächung des US-Arbeitsmarkts, sinkende Inflationserwartungen und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank gewesen. In Deutschland seien die Renditen im Jahr 2025 vor allem aufgrund der Lockerung der Schuldenbremse gestiegen, hätten im Jahresverlauf jedoch eine hohe Volatilität gezeigt. Zusätzlichen Aufwärtsdruck habe es durch politische Risiken in Frankreich sowie durch internationale Anleihemärkte gegeben. Dr. Felix Schmidt erwarte für 2026 weiter steigende Renditen. Treiber seien das wachsende Angebot an Staatsanleihen, ein strukturell höherer Inflationsdruck sowie Zentralbanken, die die Zinsen nur noch wenig oder gar nicht weiter senken würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de