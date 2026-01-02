Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland macht den Wocheneinkauf zum Jahresstart noch günstiger. Als Preisführer im Lebensmitteleinzelhandel reduziert der Frische-Discounter ab sofort die Preise für eine Vielzahl an Grundnahrungsmitteln deutlich. Ob die ofenfrischen Brötchen am Morgen oder die Beilage für das Familienessen am Abend - Kunden profitieren von Preisnachlässen von bis zu 50 Cent pro Artikel. So kostet 1 Kilogramm Basmati Reis nur noch 2,49 Euro. Knäckebrot ist bereits für 1,29 Euro erhältlich.Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter. So können sich Kunden stets darauf verlassen: Lidl bietet immer große Vielfalt und das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.Diese Grundnahrungsmittel werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:- Golden Sun Langkorn Spitzenreis im Kochbeutel, 8x125 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 1,59 Euro/ Kilogramm) statt 1,99 Euro- Golden Sun Jasmin Reis, 1 Kilogramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 1,99 Euro/ Kilogramm) statt 2,49 Euro- Golden Sun Bio Basmati Reis, 500 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 3,18 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro- Golden Sun Basmati Reis, 1 Kilogramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 2,49 Euro/ Kilogramm) statt 2,99 Euro- Golden Sun Parboiled Spitzenreis, 1 Kilogramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 1,39 Euro/ Kilogramm) statt 1,59 Euro- Golden Sun Bio Mikrowellen Reis, 250 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 4,76 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro- Grafschafter Wraps 6x25 Zentimeter, 370 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 3,22 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro- Grafschafter Wraps Vollkorn 6x25 Zentimeter, 370 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 3,22 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro- Grafschafter Knäckebrot, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/ Kilogramm) statt 1,39 Euro- Grafschafter Bioland Knäckebrot, 150/200 Gramm, neu 1,65 Euro (Grundpreis: 11/8,25 Euro/ Kilogramm) statt 1,75 Euro- Grafschafter Bioland Brötchen, 4x90/4x95 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 4,97/4,71 Euro/ Kilogramm) statt 1,89 Euro- Maribel Erdnussbutter Creamy, 350 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis 5,11 Euro/ Kilogramm) statt 1,89 EuroZusätzlich sinken die Preise dieser regional verfügbaren Produkte:- Grafschafter High Protein Wraps, 320 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 4,66 Euro/ Kilogramm) statt 1,69 Euro(1) Verfügbarkeit nur regional in Filialen der Lidl-Vertriebsgesellschaften Bernburg, Gera, Radeburg, Rostock. Die Zugehörigkeit einzelner Filialen kann unter www.lidl.de/filialsuche, Seite "Rund um die Filiale", eingesehen werden.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6189126