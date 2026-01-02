© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEDie KI-Welle treibt Softwarebewertungen, aber nur wenige Firmen profitieren nachhaltig. Die Royal Bank of Canada (RBC) zeigt, welche Aktien wirklich glänzen könnten.Die Softwarebranche steht an der Schwelle zu einem entscheidenden Jahr. RBC Capital Markets hat im Rahmen einer einwöchigen Europa-Tour in sieben Städten fast fünfzig Kundengespräche geführt, um die Stimmung der Investoren für 2026 einzufangen. Die zentrale Frage: Ist die KI-Welle ein Segen oder ein Risiko für Anwendungssoftware? RBC-Analyst Rishi Jaluria erklärt: "Viele Kunden fragen, ob es Zeit ist, von Halbleitern in Software zu rotieren oder innerhalb der Software von Infrastruktur zu Anwendungen." Gleichzeitig warnt er vor …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE