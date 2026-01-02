Paris (www.fondscheck.de) - Die Analysten der BNP Paribas stellen in einer aktuellen Ausgabe einen RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC (ISIN DE000PB8R1C7/ WKN PB8R1C) sowie einen RICI Enhanced Aluminium (TR) ETC (ISIN DE000PB8R1A1/ WKN PB8R1A) vor.Zu Beginn gleich eine Preisfrage: Wie viel Kupfer stecke in einem durchschnittlichen Elektroauto? 20 Kilogramm? 30 Kilogramm oder gar 50 Kilogramm? Weit gefehlt, 80 bis 90 Kilogramm seien es. Damit könne man eine 80 bis 90 Meter lange Dachrinne bauen, wahlweise auch einen Würfel aus reinem Kupfer mit einer Kantenlänge von rund 45 Zentimetern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
