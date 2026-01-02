Norwegen gilt bereits lange als Elektroauto-Vorzeigeland und untermauert das mit der Jahresstatistik für 2025 eindrucksvoll: 96 Prozent der Neuwagen waren Elektroautos. Andere Antriebsarten werden zunehmend zu Nischenware. Und: Elektro-Pkw haben in Norwegen nun auch im Bestand die Dieselautos überholt. Was für eine Marktdurchdringung: Reine Elektroautos machten in Norwegen im abgelaufenen Jahr 95,9 Prozent aller neu zugelassenen Pkw des Landes aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net