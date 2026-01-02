EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2 Core AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die H2 Core AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.02.2026
Ort: https://h2core.com/investor-relations/finanzkalender/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.02.2026
Ort: https://h2core.com/en/investor-relations/financial-calendar/
