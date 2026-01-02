DJ Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (USIC LN) Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 02-Jan-2026 / 13:40 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =-------------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc DEALING DATE: 31-Dec-2025 NAV PER SHARE: USD: 10.1195 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 2157632 CODE: USIC LN ISIN: LU1285959885 =-------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =-------------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1285959885 Category Code: NAV TIDM: USIC LN LEI Code: 213800713AA69XKCG155 Sequence No.: 413476 EQS News ID: 2253856 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
January 02, 2026 07:40 ET (12:40 GMT)
