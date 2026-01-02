DJ Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc: Net Asset Value(s)
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc (CBDU LN) Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc: Net Asset Value(s) 02-Jan-2026 / 13:40 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =-------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc DEALING DATE: 31-Dec-2025 NAV PER SHARE: USD: 10.3955 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 1918730 CODE: CBDU LN ISIN: LU2977997118 =-------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =-------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU2977997118 Category Code: NAV TIDM: CBDU LN LEI Code: 2138006XR9SVGI223982 Sequence No.: 413469 EQS News ID: 2253842 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
